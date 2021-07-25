Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Lucas Martins'le temasa geçildi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Özellikle orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, o bölgeye Salih Uçan'ı transfer etmişti. 10 numara mevkii için Alex Teixeira'yla temaslar devam ederken, yıldız oyuncudan halen olumlu bir yanıt gelmemesi nedeniyle, listeye yeni bir isim daha dahil edildi. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins ile temasa geçildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Çin'in BJ Guoan takımında forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun kulübünden ayrılacağı Beşiktaş'la temas halinde olduğu ifade edildi. Brezilyalı oyuncuya bonservis ödenmeyecek. Kendisine 1.6 milyon euro sezonluk ücret karşılığında 3 yıllık anlaşma sağlanacak. Ancak oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda Brezilyalı oyuncu imza için İstanbul'a davet edilecek.