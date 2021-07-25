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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Lucas Martins'le temasa geçildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 10 numaraya düşündüğü Alex Teixeira’dan henüz yanıt alamazken, ön libero mevkisi için ise sürpriz bir Brezilyalı'yı gündemine aldı. Beşiktaş'ın, Çin’in BJ Guoan takımında forma giyen 29 yaşındaki Lucas Martins’i transfer listesine dahil ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Lucas Martins'le temasa geçildi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Özellikle orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, o bölgeye Salih Uçan'ı transfer etmişti. 10 numara mevkii için Alex Teixeira'yla temaslar devam ederken, yıldız oyuncudan halen olumlu bir yanıt gelmemesi nedeniyle, listeye yeni bir isim daha dahil edildi. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins ile temasa geçildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Lucas Martins'le temasa geçildi

BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Çin'in BJ Guoan takımında forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun kulübünden ayrılacağı Beşiktaş'la temas halinde olduğu ifade edildi. Brezilyalı oyuncuya bonservis ödenmeyecek. Kendisine 1.6 milyon euro sezonluk ücret karşılığında 3 yıllık anlaşma sağlanacak. Ancak oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda Brezilyalı oyuncu imza için İstanbul'a davet edilecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Lucas Martins'le temasa geçildi

LUCE'NİN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Fernando Lucas Martin, tıpkı Alex Teixeira gibi Mircea Lucescu'nun eski öğrencisi. Brezilyalı futbolcu, 2013- 2015 yılları arasında Shakhtar Donetsk takımında forma giydi. Fernando, oyunun her iki tarafını da oynayabilecek kapasiteye sahip bir orta saha oyuncusu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Lucas Martins'le temasa geçildi

8 KEZ A MİLLİ OLDU
29 yaşındaki Fernando Lucas Martin, 8 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Piyasa değeri ise yaklaşık 3.5 milyon Euro civarında olan sambacı, Çin ekibinde 26 resmi maçta görev yaparken, 4 gol attı, 1 de asist yaptı.

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