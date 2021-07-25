Gedson’a yakın takip!

Siyah-beyazlılar, G.Saray'ın da gündeminde bulunan Gedson Fernandes'in durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. G.Saray'ın Gedson için satın alma opsiyonu konusunda Benfica ile hala anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken sarı-kırmızılıların "zorunlu" maddesini kaldırmak istediği, Benfica'nın ise bu öneriye soğuk baktığı belirtildi. Benfica'nın Beşiktaş'ın yüzde 50'lik teklifini de masada tuttuğu belirtilirken Gedson konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, G.Saray'ın da gündeminde bulunan Gedson Fernandes'in durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. G.Saray'ın Gedson için satın alma opsiyonu konusunda Benfica ile hala anlaşma sağlayamadığı ifade edilirken sarı-kırmızılıların "zorunlu" maddesini kaldırmak istediği, Benfica'nın ise bu öneriye soğuk baktığı belirtildi. Benfica'nın Beşiktaş'ın yüzde 50'lik teklifini de masada tuttuğu belirtilirken Gedson konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.