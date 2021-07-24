Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Arnautovic elden kaçıyor!

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Marko Arnautovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Marko Arnautovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
Avusturyalı yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinirken yıldız golcünün kariyerine Türkiye'de devam etmeyeceği öğrenildi.
YENİ DURAĞI İTALYA
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port forması giyen 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Marko Arnautovic, İtalya yolcusu. EURO 2020'de sergilediği performansın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 32 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun Serie A ekibi Bologna'ya gideceği iddia edildi.