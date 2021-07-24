Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Arnautovic elden kaçıyor!

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Marko Arnautovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Avusturyalı yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinirken yıldız golcünün kariyerine Türkiye'de devam etmeyeceği öğrenildi.