Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Arnautovic elden kaçıyor!

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Arnautovic elden kaçıyor!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Aboubakar'ın ayrıldığı Beşiktaş'ta golcü arayışları sürerken Samatta, Ademi ve Thiam gibi isimlerden faydalanamayan Kanarya'da forvet takviyesi için arayışlarına devam ediyor. Ezeli rakiplerin gündeminde olan Marka Arnautovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:18
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Arnautovic elden kaçıyor!

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Marko Arnautovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Arnautovic elden kaçıyor!

Avusturyalı yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinirken yıldız golcünün kariyerine Türkiye'de devam etmeyeceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Arnautovic elden kaçıyor!

YENİ DURAĞI İTALYA

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port forması giyen 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Marko Arnautovic, İtalya yolcusu. EURO 2020'de sergilediği performansın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 32 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun Serie A ekibi Bologna'ya gideceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesindeki Arnautovic elden kaçıyor!

Arnavutovic; Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham'ın formalarını terletti.

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