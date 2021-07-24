Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Mehmet Topal'dan flaş Josef sözleri! "Algı operasyonları yapıldı"

Beşiktaş'ın Bsaşakşehir'den kadrosuna kattığı Mehmet Topal, antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelirken birbirinden flaş açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

Sahaya kim çıkarsa çıksın takımın başarısı için mücadele edecek. Kim oynarsa oynasın herkes birbiri için mücadele edecek. Takım başarısı için çaba gösterecek.

"JOSEF'LE ÇOK İYİ MAÇLAR ÇIKARDIK"

Josef de Souza ile Fenerbahçe'de çok iyi maçlar çıkarmıştık. Josef ile uzun süre birlikte oynadık, benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Daha sonra algı operasyonları yapıldı. Aslında istatistik olarak en iyi sezonlardan birini geçirmiştik.

"SERGEN YALÇIN BENİ DAHA ÖNCE DE İSTEDİ"

Sergen hocamla ilk görüştüğümde benim için çok güzel şeyler söyledi. Başakşehir'de şampiyon olduğumuz sene hocam beni çok istemişti, şartlar gelişmemişti. Başakşehir'de sözleşmem bitmişti, çok sorun olmadı. Benim tek hedefim, bana güvenen insanları yarı yolda bırakmamak ve camiam için sonuna kadar mücadele etmek.

"FORMAYI BAŞIMIN ÜSTÜNDE TAŞIRIM"

20 yaşındaki gibi heyecanlıyım, mükemmel bir tesislere sahibiz. Milli Takım'dayken burada 10 gün kamp yapmıştık, o günden bugüne imkanlar değişlmiş, Türkiye'nin en iyi tesislerinden birine sahibiz. Oynadığım takımlarda şampiyonluk yaşadım, burada da aynısı olacak. Nasıl karakterde oyuncu olduğumu biliyorsunuz, ben formasını giydiğim camiaların formasını sırtımda değil de başımın üstünde taşırım. İnşallah burada da alnımızın akıyla çıkarız.

"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUKTU"

Çok fazla maça çıktık, dünyanın birçok yerinde oynama şerefine nail olduk. Çok özel maçlarımız da oldu. Geçen seneki şampiyonluk hak edilmiş bir şampiyonluktu, inşallah bu sezon da olur.

Çok fazla maddiyata takılan biri olmadığımı az çok hepiniz biliyorsunuz. Başarı her şeyin önünde gelir, maddiyat konusunda da çok sıkıntı yaşamadık, başarı daha önemli.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK ÇOK GÜZEL OLACAK"

Şampiyonlar Ligi, bu arenanın en yüksek makamlarından. Her futbolcunun oynamak isteyeceği bir platform. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak çok güzel olacak, inaşllah en iyi yerlere geleceğiz.