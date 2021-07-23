Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Latin golcü atağı! Listede Miguel Borja ile Salomon Rondon var

Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş , iki isim üzerinde duruyor. Sabah'ta yer alan habere göre bunlardan ilki Miguel Borja ... 28 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz yaz da siyah-beyazlıların gündemine gelmiş ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

Teknik heyetin de görüşleri doğrultusunda Borja'yı tekrar listesine dahil eden Beşiktaş, iki farklı seçenek üzerinde duruyor. Birincisi, Palmeiras ile Aralık 2022'de sözleşmesi bitecek Kolombiyalı yıldız, maliyeti uygun olursa bonservisi ile birlikte kadroya katılacak. İkincisi ise kiralama artı satın alma opsiyonu...