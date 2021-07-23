Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Latin golcü atağı! Listede Miguel Borja ile Salomon Rondon var

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Latin golcü atağı! Listede Miguel Borja ile Salomon Rondon var

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet mevkisi için iki ismi daha gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı futbolcu Miguel Borja ile Salomon Rondon için temaslara başladı. İşte Beşiktaş'ın bu iki yıldız için yaptığı plan... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 08:58
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Latin golcü atağı! Listede Miguel Borja ile Salomon Rondon var

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların ilk hedefi, forvet mevkisini güçlendirmek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Latin golcü atağı! Listede Miguel Borja ile Salomon Rondon var

Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş, iki isim üzerinde duruyor. Sabah'ta yer alan habere göre bunlardan ilki Miguel Borja... 28 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz yaz da siyah-beyazlıların gündemine gelmiş ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Latin golcü atağı! Listede Miguel Borja ile Salomon Rondon var

Teknik heyetin de görüşleri doğrultusunda Borja'yı tekrar listesine dahil eden Beşiktaş, iki farklı seçenek üzerinde duruyor. Birincisi, Palmeiras ile Aralık 2022'de sözleşmesi bitecek Kolombiyalı yıldız, maliyeti uygun olursa bonservisi ile birlikte kadroya katılacak. İkincisi ise kiralama artı satın alma opsiyonu...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Latin golcü atağı! Listede Miguel Borja ile Salomon Rondon var

Beşiktaş, adı Çaykur Rizespor ile anılan 31 yaşındaki Salomon Rondon için de resmi temaslara başladı. Venezuelalı futbolcunun bonservisi Çin'in Dalian Pro kulübünde bulunuyor. Rondon'un sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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