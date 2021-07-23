Beşiktaş Başkanı Çebi'den Diego Godin'e veto! (BJK spor haberi)

DAHA GENÇ BİR İSİM ARANACAK
Godin gibi tecrübeli bir savunmacının veto edilmesinin gerekçesi ise yaşı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin stoper mevkine daha genç bir ismin aylınmasından yana olduğu, bu nedenle Godin'in alınmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.
GODIN BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI
Cagliari ile 1 yıl daha kontratı olan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kendisi için teklif yaptığını kısa süre önce doğrulamıştı.
Cagliari Başkanı ile konuştuğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Gelecek hafta sezon öncesi çalışmaları için kampa katılacağım. Başkan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşandığını ve her oyuncunun ayrılabileceğini söyledi. 2-3 hafta Rusya'dan bir teklif aldılar, ardından da Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olmuş" demişti.