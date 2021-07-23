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Beşiktaş Başkanı Çebi'den Diego Godin'e veto! (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta stoper mevkisi için özellikle yoğun bir mesai harcanıyor. Savunma takviyesi için kısa süre önce ismi gündeme gelen 35 yaşındaki Diego Godin'le ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Uruguaylı tecrübeli savunmacı, başkan Çebi tarafından veto edildi. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Diego Godin'e veto!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, yönetim kanadında stoper tercihinin yabancı bir isim olması konusunda fikir birliğine varıldı. Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan isimler üzerinde durulurken listeye beklenmedik isimler de dahil olmaya devam ediyor..

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Diego Godin'e veto!

Bu isimlerden biri de Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin. Ne var ki, Godin ismi listeye girdiği gibi geri çıktı.

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Diego Godin'e veto!

Yerli stoper defteri kapanan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin Diego Godin transferini bizzat veto ettiği bildirildi.

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Diego Godin'e veto!

DAHA GENÇ BİR İSİM ARANACAK

Godin gibi tecrübeli bir savunmacının veto edilmesinin gerekçesi ise yaşı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin stoper mevkine daha genç bir ismin aylınmasından yana olduğu, bu nedenle Godin'in alınmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Diego Godin'e veto!

GODIN BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI

Cagliari ile 1 yıl daha kontratı olan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kendisi için teklif yaptığını kısa süre önce doğrulamıştı.

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Diego Godin'e veto!

Cagliari Başkanı ile konuştuğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Gelecek hafta sezon öncesi çalışmaları için kampa katılacağım. Başkan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşandığını ve her oyuncunun ayrılabileceğini söyledi. 2-3 hafta Rusya'dan bir teklif aldılar, ardından da Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olmuş" demişti.

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