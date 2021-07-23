Beşiktaş Başkanı Çebi'den Diego Godin'e veto! (BJK spor haberi)

DAHA GENÇ BİR İSİM ARANACAK Godin gibi tecrübeli bir savunmacının veto edilmesinin gerekçesi ise yaşı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin stoper mevkine daha genç bir ismin aylınmasından yana olduğu, bu nedenle Godin'in alınmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

GODIN BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI Cagliari ile 1 yıl daha kontratı olan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kendisi için teklif yaptığını kısa süre önce doğrulamıştı.