Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

MERT GÜNOK Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

CENK TOSUN Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve ağır bir sakatlık daha geçiren Cenk Tosun'a Beşiktaş'tan flaş bir teklif geldi. Beşiktaş, bonservis problemini çözmesi halinde Cenk'e bonuslarla beraber yılda 1.5 milyon euro ödeme garantisi verdi.