Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:43
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

RACHID GHEZZAL

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Rachid Ghezzal savaşı devam ediyor. Ancak Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, Cezayirli yıldıza resti çekti. Çebi, son teklifin geçerliliğini koruduğunu yineledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

MERT GÜNOK

Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

CENK TOSUN

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve ağır bir sakatlık daha geçiren Cenk Tosun'a Beşiktaş'tan flaş bir teklif geldi. Beşiktaş, bonservis problemini çözmesi halinde Cenk'e bonuslarla beraber yılda 1.5 milyon euro ödeme garantisi verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

MIGUEL BORJA

TyC Sports'un habere göre Beşiktaş, Borja'yı ikna etmeyi başardı. Ancak Palmeiras'a ikna edici bir bonservis sunulmadı. Yapılan değerlendirmelere göre Beşiktaş Borja'yı istiyor ama önceliği başka.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

WILLIAN JOSE

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan 29 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlıların satın alma opsiyonu dahil 6 milyon euro teklif ettiği ancak kulübünün reddettiği öğrenildi. Beşiktaş, yeni teklif hazırlığında.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş yönetimi, uzun bir süredir temas halinde olduğu Brezilyalı oyuncuyu ve ailesini ikna etmeye çalışırken, garanti ücret konusunda anlaşma sağlanmıştı. İmza parasına dair görüşmeler devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oyuncuya gelen teklif görüşmeleri tıkadı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri

PABLO SARABIA

Siyah-beyazlılara son olarak Pablo Sarabia önerildi. PSG forması giyen İspanyol yıldızın menajeri Samira Samii'in siyah-beyazlı yöneticilerle temas kurduğu öğrenildi.

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