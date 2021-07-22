Son dakika spor haberi: Yönetimin sabrı taştı! Beşiktaş Rachid Ghezzal'a rest çekti

İlk olarak Beşiktaş'la görüşen Ghezzal, menajerinin G.Saray'la temas kurmasının ardından siyah-beyazlılardan daha fazla yıllık ücret talep etmişti. Menajerin her görüşmenin ardından Galatasaray'a giderek "Beşiktaş bize bu teklifi verdi" diyerek fiyat arttırması bardağı taşırdı.



İki kulüp arasında mekik dokuyan menajerin bu tavrından fazlasıyla rahatsız olan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ghezzal konusunda noktayı koydu. Menajerin tutumuna sinirlenen başkan Çebi'nin artık fiyat arttırımına gitmeyeceği ve son teklifini yaptığı belirtildi.



