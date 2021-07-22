Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Yönetimin sabrı taştı! Beşiktaş Rachid Ghezzal'a rest çekti

Son dakika spor haberi: Yönetimin sabrı taştı! Beşiktaş Rachid Ghezzal'a rest çekti

Transferi adeta yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal'in yeni sezonda Beşiktaş'ta mı yoksa Galatasaray'da mı forma giyeceği merak konusu olurken; siyah-beyazlı yönetimin de sabrı taştı. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal’ın menajerine “İki kulüp arasında gidip-gelip fiyat artırıyorsun. Son teklifimiz geçerli; ister gelir, ister gider” diye resti çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Yönetimin sabrı taştı! Beşiktaş Rachid Ghezzal'a rest çekti

İlk olarak Beşiktaş'la görüşen Ghezzal, menajerinin G.Saray'la temas kurmasının ardından siyah-beyazlılardan daha fazla yıllık ücret talep etmişti. Menajerin her görüşmenin ardından Galatasaray'a giderek "Beşiktaş bize bu teklifi verdi" diyerek fiyat arttırması bardağı taşırdı.

Son dakika spor haberi: Yönetimin sabrı taştı! Beşiktaş Rachid Ghezzal'a rest çekti

İki kulüp arasında mekik dokuyan menajerin bu tavrından fazlasıyla rahatsız olan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ghezzal konusunda noktayı koydu. Menajerin tutumuna sinirlenen başkan Çebi'nin artık fiyat arttırımına gitmeyeceği ve son teklifini yaptığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Yönetimin sabrı taştı! Beşiktaş Rachid Ghezzal'a rest çekti

Ghezzal'in menajeri geçen sezon da benzer sorunlarla Beşiktaş yönetimini zorlamıştı. Hatta oyuncunun lisans işlemleri ve evrakları son dakika motorlu kurye Türkiye Futbol Federasyonu'na yetiştirilmişti.

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