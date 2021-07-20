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Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal sempatisini kaybetti! "Artık gelmesin" (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Rachid Ghezzal'ın Galataaray ile görüşmesi siyah beyazlı taraftarları kızdırdı. Beşiktaşlı taraftaların, Ghezzal’a olan sevgisi sona erdi. “Naza çekecekse artık gelmesin” dediler. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Rachid Ghezzal sempatisini kaybetti! "Artık gelmesin" (BJK spor haberi)

Ghezzal'in Galatasaray'la görüşmesi ve menajerinin ortalığı kızıştırması Beşiktaşlı taraftarların iyice sabrını taşırmaya başladı. Siyah-beyazlı futbolcuseverler, sosyal medyada Cezayirli oyuncu için eleştirileri sıralamaya başladı. Özellikle twitter'da yapılan yorumlarda "Kendini bu kadar naza çekecekse artık gelmesin", "Bu piyasa yükseltme oyunları yüzünden tüm sempatisini kaybetti", "Şu dakikadan sonra zaten gelme, yolun açık olsun" ifadeleri ağırlık kazandı. Öte yandan camia içinde de Ghezzal'e tepki olduğu ve "Bu kadar sansasyondan sonra gelse de elimizde patlar" yorumları yapıldığı gelen haberler arasında.

Geçen yılın başarılı ismi Ghezzal ile menajerinin tavırları, siyah-beyazlı taraftarları üzdü.

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