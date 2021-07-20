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Beşiktaş'a Alman tankı Shkodran Mustafi önerildi!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer için çalışmalarını yürüten siyah beyazlılar, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olmasından dolayı derin ve alternatifi bol bir kadro kurmak istiyor. Daha önce Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'a imza attıran Beşiktaş'a, bu kez sürpriz bir isim önerildi. Menajerler, bir dönem Arsenal'de forma giyen ve son olarak Schalke 04'ün formasını terleten Shkodran Mustafi'yi Beşiktaş'a önerdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'a Alman tankı Shkodran Mustafi önerildi!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu. Son olarak Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen tecrübeli oyuncu menajerler aracılığıyla stoper arayan Kara Kartal'a önerildi.

Beşiktaş'a Alman tankı Shkodran Mustafi önerildi!

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR

29 yaşındaki yıldız oyuncu Schalke ile Bundesliga 2'de mücadele etmek istemediği için yeni sözleşme yenilemedi. 1 Temmuz'dan itibaren de boşta… Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Alman stoperin şartlarını öğrendikten sonra menajerine dönüş yapma kararı aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Alman stopere sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş'a Alman tankı Shkodran Mustafi önerildi!

MESUT ÖZİL'İN YAKIN ARKADAŞI

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Shkodran Mustafi, kariyerinde 374 maça çıktı. 22 gol atarken 11 de asist yaptı. Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil'in çok yakın arkadaşı olan tecrübeli futbolcu 20 kez milli takım formasını giyerken 2 de gol kaydetti… Arsenal, Sampdoria, Valencia gibi dev kulüplerin de formasını başarıyla giydi.

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