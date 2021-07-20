Beşiktaş'a Alman tankı Shkodran Mustafi önerildi!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu. Son olarak Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen tecrübeli oyuncu menajerler aracılığıyla stoper arayan Kara Kartal'a önerildi.

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR 29 yaşındaki yıldız oyuncu Schalke ile Bundesliga 2'de mücadele etmek istemediği için yeni sözleşme yenilemedi. 1 Temmuz'dan itibaren de boşta… Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Alman stoperin şartlarını öğrendikten sonra menajerine dönüş yapma kararı aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Alman stopere sıcak baktığı öğrenildi.