Diego Costa Beşiktaş'ı bıktırdı!

Beşiktaş - Diego Costa tangosunda son perde... Kara Kartal yeni sezon öncesinde kadrosuna marka bir golcü katmak istiyor. Bunun için de çalışmalarını tam gaz sürdüren Kara Kartal listesindeki üst kalibre isimlerle temas kurmaya devam ediyor.

Bu isimlerin başında ise kısa süre öncesine kadar İspanyol golcü Diego Costa bulunuyordu. Ne var ki, siyah beyazlıların yaptığı teklifi değerlendirmeye alan tecrübeli golcü net kararını vermiş değil.