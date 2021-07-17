Haberler Beşiktaş Diego Costa Beşiktaş'ı bıktırdı!

Diego Costa Beşiktaş'ı bıktırdı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezon için yıldız bir golcü arayışında olan siyah beyazlı ekibin listesine giren Diego Costa artık kabak tadı verdi. Beşiktaş daha önce birkaç kez teklif götürerek ikna etmeye çalıştığı yıldız golcü için bekleyişini sürdürse de transferde net bir cevap alamayınca alternatiflere yönelme kararı aldı. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Diego Costa Beşiktaş'ı bıktırdı!

Beşiktaş - Diego Costa tangosunda son perde... Kara Kartal yeni sezon öncesinde kadrosuna marka bir golcü katmak istiyor. Bunun için de çalışmalarını tam gaz sürdüren Kara Kartal listesindeki üst kalibre isimlerle temas kurmaya devam ediyor.

Diego Costa Beşiktaş'ı bıktırdı!

Bu isimlerin başında ise kısa süre öncesine kadar İspanyol golcü Diego Costa bulunuyordu. Ne var ki, siyah beyazlıların yaptığı teklifi değerlendirmeye alan tecrübeli golcü net kararını vermiş değil.

Diego Costa Beşiktaş'ı bıktırdı!

Beşiktaş'ı oyalayan yıldız oyuncu başka takımlarla da görüşmelerine devam ediyor. Bologna ile anlaşan ancak son anda transferi veto edilen Diego Costa'nın davranışları Beşiktaş yönetimini de bıktırdı.

Diego Costa Beşiktaş'ı bıktırdı!

Takvim'in haberine göre, siyah beyazlı kulübün sabrı taştı ve Beşiktaş yetkilileri Diego Costa transferinden tamamen vazgeçmek üzere.

Diego Costa Beşiktaş'ı bıktırdı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Diego Costa'nın alternatifleri değerlendirilecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimle yaptığı görüşmede Diego Costa'nın alınmasını istemişti. Gelinen son noktada başka isimler üzerinde durulacak.

SON DAKİKA