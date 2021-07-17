Diego Costa Beşiktaş'ı bıktırdı!

Beşiktaş - Diego Costa tangosunda son perde... Kara Kartal yeni sezon öncesinde kadrosuna marka bir golcü katmak istiyor. Bunun için de çalışmalarını tam gaz sürdüren Kara Kartal listesindeki üst kalibre isimlerle temas kurmaya devam ediyor.
Beşiktaş - Diego Costa tangosunda son perde... Kara Kartal yeni sezon öncesinde kadrosuna marka bir golcü katmak istiyor. Bunun için de çalışmalarını tam gaz sürdüren Kara Kartal listesindeki üst kalibre isimlerle temas kurmaya devam ediyor.
Bu isimlerin başında ise kısa süre öncesine kadar İspanyol golcü Diego Costa bulunuyordu. Ne var ki, siyah beyazlıların yaptığı teklifi değerlendirmeye alan tecrübeli golcü net kararını vermiş değil.
Beşiktaş'ı oyalayan yıldız oyuncu başka takımlarla da görüşmelerine devam ediyor. Bologna ile anlaşan ancak son anda transferi veto edilen Diego Costa'nın davranışları Beşiktaş yönetimini de bıktırdı.
Takvim'in haberine göre, siyah beyazlı kulübün sabrı taştı ve Beşiktaş yetkilileri Diego Costa transferinden tamamen vazgeçmek üzere.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Diego Costa'nın alternatifleri değerlendirilecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimle yaptığı görüşmede Diego Costa'nın alınmasını istemişti. Gelinen son noktada başka isimler üzerinde durulacak.