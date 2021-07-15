Kenan Beşiktaş’ta

Beşiktaş, dün akşam yanlışlıkla da olsa yeni transferini duyurdu! İstanbul Boğazı'nda düzenlenen etkinlikle yeni sezon formalarını tanıtan Beşiktaş Kulübü, resmi siteden yaptığı hatayla gündeme oturdu. Forma tanıtım organizasyonuyla ilgili olarak Beşiktaş resmi sitesinde yer alan haberde milli forvet Kenan Karaman'ın organizasyona katıldığı ifadesi kullanıldı. Adı Beşiktaş ile anılan ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki golcünün, henüz transferi kesinleşmemiş olmasına ramğne resmi sitedeki haberde yer alması sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatanın fark edilmesinin ardından Kenan'ın ismi silinirken, 1+1 yıllık imza atan Mehmet Topal'ın ismi habere eklendi. A Milli Takım ile EURO 2020'de boy gösteren ve Düsseldorf ile sözleşmesi biten Kenan Karaman ile bir kaç gün içinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.