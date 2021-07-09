Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta son dakika! Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta son dakika! Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için bir süredir siyah beyazlı ekiple irtibatta olan Fransız temsilcisi OGC Nice'le pazarlık kızıştı. Kara Kartal, Nice ile masaya otururken, Ersin'in satılması durumunda B planını da hazırladı. İşte Beşiktaş'ın listesine aldığı o kaleci... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta son dakika! Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler... (BJK spor haberi)

Fransızların ekonomik açıdan güçlü kulüplerinden OGC Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile masaya oturdu. Uzun süredir Destanoğlu'nu takip eden Nice, 7 milyon euro ile pazarlıklara başladı.

Beşiktaş'ta son dakika! Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın ise 10 milyon euro isteyeceği ve bu rakamdan aşağı düşmeyeceği öğrenildi. Öte yandan genç eldivenin satılması durumunda planlarını hazır tutan siyah beyazlılar, kaleyi yine yerli bir isme emanet etmek istiyor.

Beşiktaş'ta son dakika! Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler... (BJK spor haberi)

Utku Yuvakuran ile 3 yıllık nikah tazeleyen Beşiktaş, bunun yanı sıra birkaç ismi daha listesine aldı. Samsunspor forması giyen Nurullah Aslan'ın, bu sezon da gündemde olduğu belirtildi.

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