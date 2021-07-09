Beşiktaş'ta son dakika! Ersin Destanoğlu'da hareketli saatler... (BJK spor haberi)

Fransızların ekonomik açıdan güçlü kulüplerinden OGC Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş ile masaya oturdu. Uzun süredir Destanoğlu'nu takip eden Nice, 7 milyon euro ile pazarlıklara başladı.

Beşiktaş'ın ise 10 milyon euro isteyeceği ve bu rakamdan aşağı düşmeyeceği öğrenildi. Öte yandan genç eldivenin satılması durumunda planlarını hazır tutan siyah beyazlılar, kaleyi yine yerli bir isme emanet etmek istiyor.