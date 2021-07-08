Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Dries Mertens, Arnautovic, Abdülkerim Bardakçı... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Kadrosundaki yerli oyuncu sayısını ve kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Konyaspor 'un stoperi Abdülkerim Bardakçı 'yı renklerine bağlamak için İç Anadolu ekibi ile temaslara başladı.

BURAK KAPACAK

Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Sabah'ın haberine göre; Bursaspor Burak için 20 milyon TL istiyor. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak.