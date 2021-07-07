Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | Bjk haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | Bjk haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:16
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İtalyan basınından Nicolo Schira, Beşiktaş'ın bonservis görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Haberde Kartal'ın Ghezzal'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken Leicester'ın onayı beklediğini bildirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Geçtiğimiz sezon Beiktaş'ta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve yeniden transfer edilmesi için uzun süredir Sporting Lisbon ile görüşme halinde olunan Valentine Rosier'de son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu. "N'Sakala ve N'Koudou ile gün aşırı görüşüyor ve yakında geleceğini onlara söylüyor. Transferi için kendi de devreye girdi. Sporting Lizbon'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti." ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri

BURAK KAPACAK

Süper Lig'in devleri Burak Kapacak için yarış halinde. Beşiktaş da oyuncu için devrede. Sabah'ın haberine göre; Bursaspor Burak için 20 milyon TL istiyor. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri

MIKE TRÉSOR NDAYISHIMIYE

2020-21 sezonunda Willem II formasıyla 37 resmi maçta görev yapan Mike Tresor Ndayishimiye Beşiktaş'ın gündemine yeniden geldi. Beşiktaş, Adem Ljajic'in ayrılması halinde resmi görüşmelere başlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri

PABLO MARI

İngiliz ekibinde fazla gözde olmayan 1.93 boyundaki İspanyol savunmacı için Beşiktaş devreye girdi. Düzenli oynama fırsatı ve Şampiyonlar Ligi faktörü Arsenal'e ve oyuncuya sıcak geliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri

MATTIA CALDARA

Milan'a büyük umutlarla transfer olan ancak geçirdiği sakatlık sonrasında Atalanta'ya kiralanan Mattia Caldara, Beşiktaş'ın gündemindeki bir başka stoper. 1.87 boyundaki Caldara'yı bonservisi ile önerdiği, Beşiktaş cephesinin ise sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş'ın Alex Teixeira, 31 yaşındaki futbolcuya son teklifi 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme oldu. Yıllık 2 milyon euro maaş ve 500 bin bonus teklif edildi. Görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Forvet arayışlarını sürdüren yönetim, Diego Costa için rakam yükseltecek. Maaş ve imza parası için toplam 1 milyon euro'luk artış yapılacak. Kabul etmezse Costa defteri tamamen kapanacak.

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