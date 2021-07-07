Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Alex Teixeira, Diego Costa, Burak Kapacak... | Bjk haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
İtalyan basınından Nicolo Schira, Beşiktaş'ın bonservis görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Haberde Kartal'ın Ghezzal'e 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken Leicester'ın onayı beklediğini bildirdi.
VALENTINE ROSIER
Geçtiğimiz sezon Beiktaş'ta sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve yeniden transfer edilmesi için uzun süredir Sporting Lisbon ile görüşme halinde olunan Valentine Rosier'de son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah Gazetesi Beşiktaş muhabiri Ogün Şahinoğlu. "N'Sakala ve N'Koudou ile gün aşırı görüşüyor ve yakında geleceğini onlara söylüyor. Transferi için kendi de devreye girdi. Sporting Lizbon'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti." ifadelerine yer verdi.