Son dakika transfer haberi: Teklif kabul edildi! Daniele Verde Beşiktaş'a

İtalya'nın Toskana bölgesinin yerel gazetesi La Nazione çok iddialı bir haber yaptı. Gazete, "Spezia'nın 600 bin euro'ya AEK Atina'dan aldığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Daniele Verde için Beşiktaş'ın teklifini kabul etti" haberini manşetine taşırken; iki taraf arasındaki son detayların görüşüldüğünü transferin çok kısa sürede sonuçlanacağını gündeme getirdi. Verde, Roma'nın altyapıda beraber çalıştığı Vincenzo Montella tarafından hücum kanadına dönüştürülmeden önce bek olarak oynuyordu. İyi bir teknik altyapı ile birlikte hız ve top sürme özelliklerine sahip bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Rosier'e benzer fiziksel özellikleri olan Verde'nin Beşiktaş'a kanat oyuncusu olarak değil de sağ bek olarak gelebileceği gelen bilgiler arasında.