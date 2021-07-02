Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer girişimlerini yoğunlaştırırken, yönetim 2 önemli forvet oyuncusu için çalışmalarını hızlandırdı.
HEYECANLI BEKLEYİŞ
Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ'ın önceki gün hem 2 santrfor alacaklarını açıklayıp hem de "Hedefimiz 2. kamp öncesi transferlerin yüzde 80'ini tamamlamak. Heyecan ve kalite katan oyuncular gelecek. Bu, bizim taraftara borcumuz. Arnautovic, Dzeko, Costa'dan birini kadroya katmak güzel olur. Hulk ile ilgilendik, sözleşmesi var. Bu isimleri tartışacağız" sözlerinin ardından camiada heyecanlı bir bekleyiş başladı.
FİKİR ALIŞVERİŞİ
Emre Kocadağ'ın "Şartlar uyarsa olabilir" dediği Diego Costa için de "Edin Dzeko ile görüşürüz, bunlar normal" dediği Bosnalı yıldız ve Mario Mandzukic için yönetim menajerleri ile temasa geçerek fikir alış verişinde bulundu.