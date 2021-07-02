Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş, yeni sezonda da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek için çalışmalarına Sergen Yalçın idaresinde hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekip Aboubakar ve Cenk Tosun ayrılığının ardından golcü arayışlarını hızlandırırken, birçok yıldız ismi listesine almıştı. İşte Beşiktaş'ın listesindeki o isimler yaşananlar ve ihtimaller... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 12:33
Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer girişimlerini yoğunlaştırırken, yönetim 2 önemli forvet oyuncusu için çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

HEYECANLI BEKLEYİŞ
Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ'ın önceki gün hem 2 santrfor alacaklarını açıklayıp hem de "Hedefimiz 2. kamp öncesi transferlerin yüzde 80'ini tamamlamak. Heyecan ve kalite katan oyuncular gelecek. Bu, bizim taraftara borcumuz. Arnautovic, Dzeko, Costa'dan birini kadroya katmak güzel olur. Hulk ile ilgilendik, sözleşmesi var. Bu isimleri tartışacağız" sözlerinin ardından camiada heyecanlı bir bekleyiş başladı.

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

FİKİR ALIŞVERİŞİ
Emre Kocadağ'ın "Şartlar uyarsa olabilir" dediği Diego Costa için de "Edin Dzeko ile görüşürüz, bunlar normal" dediği Bosnalı yıldız ve Mario Mandzukic için yönetim menajerleri ile temasa geçerek fikir alış verişinde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

ÖNERİLEN FİYATLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI
Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün içinde bulunduğu ekonomik kriz ve TFF'nin belirlediği limitler konusunda sıkıntılar yaşanması nedeniyle bu oyunculara önerilen fiyatlar netleşmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

DIEGO COSTA'YA 1 HAFTA SÜRE
Beşiktaş Yönetimi bonservisi elinde olan ve yıllık 3.5 milyon Euro talep eden Diego Costa'ya 2.5 milyon Euro önerirken, oyuncuya da 1 hafta süre verildi.

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

MANDZUKIC İMZA PARASI İSTİYOR
Mandzukic için kulübün alacağı ücret konusunda anlaşma sağlamasına karşın Hırvat yıldızın imza parası konusunda ısrarcı olması nedeniyle transferin tamamlanamadığı ortaya çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat pazarlık yaptığı ve görüşmeleri yürüttüğü Mandzukic konusunda bekleyiş devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

DZEKO İÇİN TEKLİF ARTIRILDI
Mevcut adaylar içinde sonuçlanması en muhtemel oyuncu olarak ise Dzeko görünüyor. Bosnalı golcüde aşama kaydedildiğini ifade eden yöneticiler bu oyuncu için 2 milyon Euro'luk teklifi 2.5 milyon Euro'ya çıkardıklarını ifade ettiler.

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

İşte Beşiktaş'ın forvet adaylarında ihtimaller...

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

EDIN DZEKO (%60)

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

DIEGO COSTA (%20)

Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

MARIO MANDZUKIC (%20)

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