Son dakika transfer haberi: Mario Mandzukic ısrarcı! İşte Beşiktaş'ın forvet ihtimalleri

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ'ın önceki gün hem 2 santrfor alacaklarını açıklayıp hem de "Hedefimiz 2. kamp öncesi transferlerin yüzde 80'ini tamamlamak. Heyecan ve kalite katan oyuncular gelecek. Bu, bizim taraftara borcumuz. Arnautovic, Dzeko, Costa'dan birini kadroya katmak güzel olur. Hulk ile ilgilendik, sözleşmesi var. Bu isimleri tartışacağız" sözlerinin ardından camiada heyecanlı bir bekleyiş başladı.