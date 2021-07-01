Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'ta stopere 4 aday! Leo Pereira, Nicolas N’Koulou, Uros Spajic ve Pape Alioune Ndiaye

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş, defans hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların listesinde 4 isim öne çıkmış durumda. Bunlardan ilki Flamengo'nun stoperi Leo Pereira. Flamengo'nun 25 yaşındaki savunmacısını kiralamak isteyen siyah-beyazlıların Brezilya ekibinin kararını beklediği kaydedildi. Kulübe yakın kaynaklar, oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediğini ve siyah-beyazlılara gitmeye sıcak baktığı yazarken Flamengo'nun kararını vermesi bekleniyor.

Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen Kartal, Torino ile sözleşme uzatmayan ve dün mukavelesi sona eren N'Koulou ile temas sağlandı. 31 yaşındaki Kamerunlu stoper önceki yıllarda da gündeme gelmişti, ancak o günün şartlarında transfer tamamlanamamıştı. Kartal'ın bir diğer seçeneği Krasnodar forması giyen 28 yaşındaki Uros Spajic'i kiralamak... Sırp stoper, geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti. Krasnodar'da kalmak istemeyen tecrübeli futbolcu, ayrılığa sıcak bakıyor.