Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

Son dakika transfer haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray aynı ismin peşine düşmüştü. Bir süredir Salih Özcan transferi için yarış halinde olan iki ezeli rakibe kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, kulübü Köln ile yeniden anlaşma sağladı. Salih Özcan, FC Köln'ün Lindenthal Geisbockheim'da bulunan kulüp binasına giderek 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 15:08 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 15:20
Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da uzun süre transfer gündeminde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, kulübü FC Köln'de kaldı. Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan, menajeri Dirk Hebel ile birlikte Bundesliga ekibi FC Köln'ün Lindenthal Geisbockheim'da bulunan kulüp binasına giderek 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Köln'ün 5 yıllık anlaşma talebini, genç oyuncunun geri çevirdiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe ve Altay; Bundesliga'dan Union Berlin, Stuttgart, Schalke04, Eintracht Frankfurt, Mainz; İskoçya'dan Rangers; Belçika'dan Anderlecht kulüplerinden resmi transfer teklifleri alan Salih Özcan, altyapısından yetiştiği Köln'de kalmayı tercih etti. Geçen sezon Köln'ü son anda küme düşmekten kurtaran Teknik Direktör Steffen Baumgart'ın defalarca görüştüğü oyuncuyu kalmaya ikna ettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

ALMANYA'NIN U21 KADROSUNDAYDI
U15'ten beri milli takımlarda oynayan ve 2020 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Almanya'nın kadrosunda bulunan Salih Özcan, Tokyo Olimpiyatları'nda da Almanya formasını giyecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

SALİH'İN FİNAL MAÇINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya'nın Hollanda'yı 2-1 yenerek elediği maçın ardından Panzerler'in teknik direktörü Stefan Kuntz, Salih'e övgüler yağdırmıştı. Kuntz, Hollanda Teknik Direktörünün kaybettikleri maçla ilgili, "Salih'ten nefret ediyorum ama onu takımımda görmek isterim" sözlerine ise şöyle açıklık getirdi: "Salih Özcan 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bizim için önemli bir isimdi. O benim lider oyuncularımdan biri. Hollandalı meslektaşım yarı finalden sonra 'Özcan'dan nefret ediyoruz ama onu takımımızda görmek isteriz' dedi. Salih'in kalitesine saygı duymaktan daha büyük bir övgü olamaz" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

GÖNLÜ AY-YILDIZ'DA
Salih Özcan, U21 Alman Milli Takımı formasını son kez Japonya'da giyecek. Özcan U15'ten beri kesintisiz Alman milli takımlarında yer aldığı için U21'de 23 yaşına kadar oynama şansı yakaladı. Genç oyuncu, Tokyo Olimpiyatları'nın ardından ya Alman ya Türk A milli futbol takımını seçecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

Almanya'da hem Almanlar ve hem gurbetçiler tarafından çok sevilen Özcan'ın sosyal medyada çok sayıda takipçisi var. Salih Özcan'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, yetenekli futbolcunun tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

FC KÖLN TRANSFERE HIZLI BAŞLADI
Diğer taraftan 2021-2022 sezonu için iddialı olan Köln, Salih Özcan dışında 3 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Köln uzun zamandır peşinde olduğu Bröndby IF takımından kaleci Marvin Schwabe, Rapid Wien'den Dejan Ljubicic ve FC Schalke 04'ten Mark Uth'u kadrosuna kattı.

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