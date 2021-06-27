Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki Salih Özcan Köln ile resmi sözleşmeye imza attı!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da uzun süre transfer gündeminde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, kulübü FC Köln'de kaldı. Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan, menajeri Dirk Hebel ile birlikte Bundesliga ekibi FC Köln'ün Lindenthal Geisbockheim'da bulunan kulüp binasına giderek 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Köln'ün 5 yıllık anlaşma talebini, genç oyuncunun geri çevirdiği öğrenildi.
Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe ve Altay; Bundesliga'dan Union Berlin, Stuttgart, Schalke04, Eintracht Frankfurt, Mainz; İskoçya'dan Rangers; Belçika'dan Anderlecht kulüplerinden resmi transfer teklifleri alan Salih Özcan, altyapısından yetiştiği Köln'de kalmayı tercih etti. Geçen sezon Köln'ü son anda küme düşmekten kurtaran Teknik Direktör Steffen Baumgart'ın defalarca görüştüğü oyuncuyu kalmaya ikna ettiği öğrenildi.
ALMANYA'NIN U21 KADROSUNDAYDI
U15'ten beri milli takımlarda oynayan ve 2020 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Almanya'nın kadrosunda bulunan Salih Özcan, Tokyo Olimpiyatları'nda da Almanya formasını giyecek.