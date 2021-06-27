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Rosier kampa yetişecek

Beşiktaş, Rachid Ghezzal gibi takımda kalması istenilen bir diğer isim Valentin Rosier için de görüşmelerini aralıksız sürdürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50
Rosier kampa yetişecek
Beşiktaş, Rachid Ghezzal gibi takımda kalması istenilen bir diğer isim Valentin Rosier için de görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Fransız sağ bekle yeni sezonda yola devam etmek için her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlı kulüp, genç futbolcunun kulübü Sporting'le de imzaları atmak için geri sayıma geçti. Yaklaşık 4 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay formülleriyle Portekiz temsilcisiyle anlaşma sağlayan yönetimin, son pürüzleri yeni hafta içerisinde hallederek Valentin Rosier'i 5 Temmuz'da başlayacak olan kampa yetiştirmesi bekleniyor.
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