Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı zirvede tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni isimleri listesine ekledi. Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther gibi futbolcular gündeme geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 16:31
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri

ELAYIS TAVŞAN

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Süper Lig'in devleri Barış Alper Yılmaz için devrede. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Keçiörengücü'nün genç futbolcusu için kıyasıya rekabet halinde. Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Yalçın'ın, yetenekli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri

TIMON WELLENREUTHER

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışına başlayan Beşiktaş, Timon Wellenreuther'i gündemine aldı. Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki başarılı kaleci; Anderlecth, Mallarco ve Williem 2 takımlarında toplam 127 maçta görev yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri

JORGE CARRASCAL

Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara için River Plate'e teklif sunduğu öğrenildi. 1.5 milyon Euro'su şimdi, 1.5 milyon Euro'su ikinci sezonda ödenmek üzere 2 sene için 3 milyon Euro'luk kiralama teklifi sunuldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri

LEO PEREIRA

Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Leo Pereira'yı gündemine aldı. Flamengo'dan ayrılmak isteyen Leo Pereira'nın transferini kiralık olarak bitirmeyi amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri

SANTOS BORRE

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Beşiktaş, Santos Borre için River Plate'e teklifini iletti. Yıldız futbolcuya Krosnadar ve Fenerbahçe'de talip.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Alex Teixeira için girişimlerini sürdürüyor. Hürriyet'in haberine göre, Josef'in yakın dostu olan yıldız fubtolcu için Emre Kocadağ, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" dedi.

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