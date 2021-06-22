Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a kötü haber! Valentin Rosier'e Fransız devi talip

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. 24 yaşındaki sağ bek için birkaç teklif geldi. Fransız sağ bek bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefim Beşiktaş'ta kalmak ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılanlardan biri olan iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim. Menajerlerim ilgimin farkında" ifadelerini kullanmıştı.
Rosier'i Beşiktaş'ın yanı sıra Marsilya da ısrarlı bir şekilde istiyor. Fransız basını da bu transferle yakından ilgileniyor. Marsilya'nın önemli taraftar haber sitesinde yer alan haberde Rosier'in Marsilya'ya imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.
Haberde Marsilya'nın Sporting Lisbon'a 7 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, Rosier'in de Fransa'da top koşturma fikrine sıcak olduğu belirtildi. Rosier'in bir süre önce Marsilya için yaptığı "Reddedilemez" ifadelerine de yer verildi Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkarken, rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.