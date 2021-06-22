Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a kötü haber! Valentin Rosier'e Fransız devi talip

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. 24 yaşındaki sağ bek için birkaç teklif geldi. Fransız sağ bek bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefim Beşiktaş'ta kalmak ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılanlardan biri olan iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim. Menajerlerim ilgimin farkında" ifadelerini kullanmıştı.