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Son dakika spor haberleri: 'a kötü haber! 'e devi talip

'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen , sergilediği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Siyah-beyazlı yönetim, sağ bekin bonservisini almak için 'la görüşmelere başlarken, Beşiktaş'ı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Rosier'e Fransız devi talip oldu. İşte o takım ve detaylar... (Son dakika haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a kötü haber! Valentin Rosier'e Fransız devi talip

'ta kiralık olarak forma giyen , transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. 24 yaşındaki sağ bek için birkaç teklif geldi. sağ bek bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hedefim Beşiktaş'ta kalmak ya da 'ne katılanlardan biri olan iyi bir kulübüne transfer olmak. Bana gelen teklifleri değerlendireceğim. Menajerlerim ilgimin farkında" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a kötü haber! Valentin Rosier'e Fransız devi talip

Rosier'i 'ın yanı sıra da ısrarlı bir şekilde istiyor. basını da bu transferle yakından ilgileniyor. Marsilya'nın önemli taraftar haber sitesinde yer alan haberde Rosier'in Marsilya'ya imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a kötü haber! Valentin Rosier'e Fransız devi talip

Haberde 'nın 'a 7 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, Rosier'in de 'da top koşturma fikrine sıcak olduğu belirtildi. Rosier'in bir süre önce Marsilya için yaptığı "Reddedilemez" ifadelerine de yer verildi Rosier, geçtiğimiz sezon formasıyla 37 maça çıkarken, rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.

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