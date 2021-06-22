Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi Salih Uçan transferi yatırdı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı ve bu belirsizlik transfer operasyonuna da olumsuz yansıdı.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'la her konuda anlaştı. Başkan Çebi ile Salih'in Bodrum'da yaptığı görüşmenin üzerinden neredeyse 15 gün geçmesine rağmen henüz imzalar atılmadı. Salih'in Başkan Çebi'ye, Beşiktaş'ta oynamak için Sergen Yalçın şartını koştuğu ise yine dedikodular arasında.