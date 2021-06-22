Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi Salih Uçan transferi yatırdı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Son dakika spor haberi: 'ta krizi transferi yatırdı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Son dakika transfer haberleri: 'ta yaşanan krizi transfer operasyonunu da olumsuz etkiledi. ile her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlılarda şok bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki futbolcunun, yönetime Sergen Yalçın şartı koştuğu ve bu yüzden imzaya yanaşmadığı iddia edildi.  İşte yaşanan şok gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 14:49
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi Salih Uçan transferi yatırdı! Anlaşma sağlanmıştı ancak...

Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta teknik direktör belirsizliği sürüyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı ve bu belirsizlik transfer operasyonuna da olumsuz yansıdı.

Beşiktaş'ta Başkan , 'dan ayrılan 'la her konuda anlaştı. Başkan Çebi ile Salih'in 'da yaptığı görüşmenin üzerinden neredeyse 15 gün geçmesine rağmen henüz imzalar atılmadı. Salih'in Başkan Çebi'ye, Beşiktaş'ta oynamak için Sergen Yalçın şartını koştuğu ise yine dedikodular arasında.

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