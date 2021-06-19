Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa'ya resmi teklifini yaptı (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'ya resmi teklifini yaptı ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, gündemine aldığı yıldız oyuncu için 2 yıllık resmi teklifini yaptı. İşte önerilen rakam ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 00:03
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Diego Costa'ya resmi teklifini yaptı (BJK spor haberi)

'i şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, gündemine aldığı yıldız oyuncu için 2 yıllık resmi teklifini yaptı.

Haberin detaylarını aktaran muhabiri Sercan Dikme, "Diego Costa Beşiktaş'a menajerler tarafından önerilmişti. Halen arada fark olduğu düşünülerek Beşiktaş Diego Costa ile ilgileniyor, kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş Costa'ya ve menajerine resmi teklifte bulundu. Toplamda 2 yıllık bir teklif ve toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif. İlk konuşmalarda arada çok büyük bir fark olduğu söyleniyordu. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

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