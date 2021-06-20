Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'ya resmi teklif yaptı! İşte detaylar...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan yıldız oyuncu Diego Costa için yeni gelişmeler yaşanıyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme transfere dair son detayları açıkladı. Dikme yaptığı açıklmada "Diego Costa Beşiktaş'a menajerler tarafından önerilmişti. Halen arada fark olduğu düşünülerek Beşiktaş Diego Costa ile ilgileniyor, kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş Costa'ya ve menajerine resmi teklifte bulundu. Toplamda 2 yıllık bir teklif ve toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif. İlk konuşmalarda arada çok büyük bir fark olduğu söyleniyordu. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı. (BJK haberi)