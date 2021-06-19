Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Danny Welbeck harekatı! Teklif yapıldı

Takıma doğrudan katkı verecek bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Beşiktaş yönetimi, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Siyah beyazlılar, geçen sezon Brighton'da forma giyen Danny Welbeck 'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

WELBECK ÖNERİYE SICAK BAKTI

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, Brighton ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile görüşerek teklifini sundu. Öneriye sıcak baktığını ancak konuyu yakınlarıyla görüşmesi gerektiğini bildiren Welbeck, cevap vermek için 1 hafta düşünme süresi istedi.