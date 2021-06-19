Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Danny Welbeck harekatı! Teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: 'tan harekatı! Teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan 'tan flaş bir hamle geldi. Listesinde birçok isim bulunan siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldızla kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir takım oluşturmak isteyen Kara-Kartal, transferinde devreye girdi. Bonsersivisi elinde olan yıldızla görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar teklifini yaptı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları ve Welbeck'in cevabı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:53
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Danny Welbeck harekatı! Teklif yapıldı

Takıma doğrudan katkı verecek bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan yönetimi, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Siyah beyazlılar, geçen sezon Brighton'da forma giyen 'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Danny Welbeck harekatı! Teklif yapıldı

WELBECK ÖNERİYE SICAK BAKTI
Hürriyet'in haberine göre, 'ta yönetici Erdal Torunoğulları, Brighton ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile görüşerek teklifini sundu. Öneriye sıcak baktığını ancak konuyu yakınlarıyla görüşmesi gerektiğini bildiren Welbeck, cevap vermek için 1 hafta düşünme süresi istedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Danny Welbeck harekatı! Teklif yapıldı

Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland'da kiralık oynadıktan sonra A takıma çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Danny Welbeck harekatı! Teklif yapıldı

2014'te 20 milyon Euro'ya Arsenal'a satılan Welbeck, 2019'da Watford'a, 2020'de de Brighton'a geçti. İngiltere Milli Takımı formasıyla 42 milli maçta 16 gol atan Welbeck, geçen sezon Brighton'daki 24 karşılaşmada 6 gol, 3 asist üretti.

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