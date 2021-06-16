Son dakika transfer haberi: Elayis Tavşan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş için NEC Nijmegen forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Elayis Tavşan'ın da adı geçiyordu. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Hollanda basınında genç yıldızın hafta sonu Türkiye'ye gideceği Beşiktaş'a imza atacağı ifade edilirken, NEC Nijmegen'in 1.5 milyon euro, bonuslar ve bir sonraki satıştan yüzde yirmi pay alacağı belirtildi.