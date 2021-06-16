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Son dakika transfer haberi: 'ın menajerinden açıklaması!

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş transfer çalışmaları sürdüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan siyah-beyazlılar bol alternatifli kadro kurmak için girişimlerini sıklaştırdı. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim ise oldu. ’in 20 yaşındaki sağ kanadı Elayis Tavşan’ın menajeri “Görüşmeler ciddi, imza her an atılabilir” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Elayis Tavşan'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen için forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 'ın da adı geçiyordu. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. basınında genç yıldızın hafta sonu 'ye gideceği Beşiktaş'a imza atacağı ifade edilirken, NEC 'in 1.5 milyon euro, bonuslar ve bir sonraki satıştan yüzde yirmi pay alacağı belirtildi.

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