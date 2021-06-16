Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro belirsizliği! Ne olacak şimdi? (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'ta kadro belirsizliği! Ne olacak şimdi? (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlı yönetim, kadro planlaması için teknik heyetten gelecek rapora göre hareket edecek. Yönetim, sözleşme uzatma görüşmeleriyle uğraşıyor fakat pek çok ismin durumu Yalçın’ın son kararını bekliyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro belirsizliği! Ne olacak şimdi? (BJK spor haberi)

yönetimi, kadro planlaması için teknik heyetten gelecek rapora göre hareket edecek. Defans hattından ve 'nun kiralık sözleşmeleri sona erdi. Kaleci 'e gelen teklif ise ilerleyen günlerde değerlendirilecek. Orta alanda; , , , , 'nin kontratları bitti. Mensah'ın da takımda kalması beklenmiyor. Dorukhan da kariyerine 'da devam edecek. Atiba ile sözleşme uzatılması yüksek ihtimal. Töre'nin durumu ise hocadan gelecek rapora göre belli olacak.

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