Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro belirsizliği! Ne olacak şimdi? (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi, kadro planlaması için teknik heyetten gelecek rapora göre hareket edecek. Defans hattından Rosier ve Montero'nun kiralık sözleşmeleri sona erdi. Kaleci Ersin'e gelen teklif ise ilerleyen günlerde değerlendirilecek. Orta alanda; Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Töre'nin kontratları bitti. Mensah'ın da takımda kalması beklenmiyor. Dorukhan da kariyerine Avrupa'da devam edecek. Atiba ile sözleşme uzatılması yüksek ihtimal. Töre'nin durumu ise hocadan gelecek rapora göre belli olacak.