Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Andreas Cornelius için Beşiktaş devreye giriyor!

Aboubakar'ın ayrılığı sonrası golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta listeye bu kez İtalya'dan bir isim dahil oldu. O da Atalanta'nın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius...





Mali şartlar nedeniyle uygun fiyata transferler yapmak isteyen siyah- beyazlılar, sezonu Parma'da kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu için fiyat araştırması yapmaya başladı. Gelen haberlere göre ise Sergen Yalçın'la yeni anlaşma yapıldıktan sonra hoca onay verirse 1.93 boyundaki forvet için resmi girişimlere başlanacak.



