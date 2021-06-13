Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Andreas Cornelius için Beşiktaş devreye giriyor!

Son dakika transfer haberleri: ve 'un gündemindeki için devreye giriyor!

Son dakika transfer haberi: Siyah-beyazlılar, Danimarkalı forvet için piyasa araştırmasına başladı. Önce ’a yeni imza attıracak olan yönetim, ardından hocanın onayı olursa ile masaya oturacak. Temaslarına başlayacak Kara-Kartal, ve 'un da gündemindeki 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Andreas Cornelius için Beşiktaş devreye giriyor!

Aboubakar'ın ayrılığı sonrası golcü arayışlarına hız veren 'ta listeye bu kez İtalya'dan bir isim dahil oldu. O da 'nın Danimarkalı forveti ...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Andreas Cornelius için Beşiktaş devreye giriyor!

Mali şartlar nedeniyle uygun fiyata transferler yapmak isteyen siyah- beyazlılar, sezonu Parma'da kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu için fiyat araştırması yapmaya başladı. Gelen haberlere göre ise 'la yeni anlaşma yapıldıktan sonra hoca onay verirse 1.93 boyundaki forvet için resmi girişimlere başlanacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Andreas Cornelius için Beşiktaş devreye giriyor!

yönetiminin piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan sol ayaklı oyuncu konusunda tam olarak ne kadarlık bir rakam önereceği bilinmiyor. 'ya 2017-18 sezonu başında transfer olan Cornelius, ertesi sezon Bordeaux'ya kiralandı. Son iki sezonunu ise Parma'da geçirdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Andreas Cornelius için Beşiktaş devreye giriyor!

Bir dönem 'ın ve 'un da transfer gündemini meşgul eden kule forvet, geride kalan sezon yaşadığı sakatlıklarla değer kaybetti. Ülkesi ile 30 maçta boy gösteren 10 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki Andreas Cornelius için Beşiktaş devreye giriyor!

TARZLARI FARKLI
Aboubakar'ın komple forvet özelliklerini Cornelius'tan beklemek doğru olmaz. Tarzları farklı olan bu ikiliden Cornelius, pivot santrfor özelliklerine yatkın. Sol ayağını kullanan 1.93'lik oyuncu, hava toplarında oldukça etkili. Danimarkalı, bu pozisyonlarda sıkça duran top almayı seviyor. Tekniği Aboubakar'a göre daha zayıf olan Cornelius, gücü ve fiziği üst seviyede olmasına rağmen top saklamakta bazen problemler yaşıyor. Koşu yoluna pas atmayı seven Cornelius, ortalama üstü bir bitiriciliğe sahip. Süper Lig'de fark yaratacak özellikleri
Mini yorum Sergen DAĞ

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