Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta taraftarın sabrı taştı! "Ya Sergen ya istifa"

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da teknik direktör Sergen Yalçın konusu gündemde büyük yer tutuyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin tatilde olan Sergen Yalçın'la henüz bir araya gelmemesi ve sözleşme konusunun çözülmemesi siyah-beyazlı camiada endişeye neden oldu.

"YA SERGEN YA İSTİFA"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la lig biter bitmez yeni sözleşme yapılması beklenirken, devam eden belirsizlik taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. #YaSergenyaistifa hashtaghi trendler listesinde birinci sıraya kadar yükselirken, imzanın gecikmesi nedeniyle tepki gösteren taraftarlar, yönetime isyan ettiler.