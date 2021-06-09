Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a sürpriz orta saha Serge Aka! Galatasaray da peşinde
Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınının haberine göre; siyah-beyazlılar Mısır’da forma giyen Fildişili orta saha Serge Aka ile ilgileniyor. Aka'nın Galatasaray'ın da listesinde yer aldığı belirtiliyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (BJK GS transfer haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 08:30 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 08:55