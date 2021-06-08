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'ın ilgilendiği Marko Livaja kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Transfer dönemi geldi çattı. Süper Lig ekipleri birçok yıldız futbolcu ile anılıyor. Bu isimlerden biri de Hajduk Split forması giyen Marko Livaja oldu. Futbolseverler arama motorlarında yıldız futbolcu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Marko Livaja kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 11:04
Beşiktaş'ın ilgilendiği Marko Livaja kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Marko Livaja kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

MARKO LIVAJA KİMDİR?

26 Ağustos 1993 yılında dünyaya gelen Livaja kariyeri boyunca, aralarında Inter'in de yer aldığı bazı İtalyan takımlarının yanı sıra; Rus, İspanyol ve İsviçre takımlarında boy göstermiştir. Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında görev almaktadır. Sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Livaja, 42 maçta 12 gol 9 asist ile oynamıştır.

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