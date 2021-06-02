Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Umut Nayir için Cagliari devrede!

Son dakika transfer haberi: 'ın golcüsü için devrede!

Son dakika transfer haberleri... Sezon başında ekibi 'e kiralanan , siyah-beyazlı kulübe döndü. 27 yaşındaki golcüyle ekibi 'nin ilgilendiği ifade ediliyor. ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 10:43
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Umut Nayir için Cagliari devrede!

Geçtiğimiz sezon başında takımlarından 'e kiralanan , 400 bin euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ardından 'a döndü. 27 yaşındaki golcünün geleceği belirsizliğini korurken, sürpriz bir talibi çıktı.

Sabah'ın haberine göre deneyimli forvet için ekibi nabız yokluyor. Geçtiğimiz sezon ligi 37 puanla 16. sırada bitiren Cagliari'nin, forvete takviye yapmak için arayışta olduğu ifade edildi.

Umut Nayir bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 6 gol atıp 1 asist üretti. Kariyerine altyapısında başlayan Umut; , , , ve Beşiktaş formaları giydi. Golcü ismin Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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