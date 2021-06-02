Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Umut Nayir için Cagliari devrede!

Geçtiğimiz sezon başında Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'e kiralanan Umut Nayir, 400 bin euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ardından Beşiktaş'a döndü. 27 yaşındaki golcünün geleceği belirsizliğini korurken, sürpriz bir talibi çıktı.

Sabah'ın haberine göre deneyimli forvet için İtalyan ekibi Cagliari nabız yokluyor. Geçtiğimiz sezon ligi 37 puanla 16. sırada bitiren Cagliari'nin, forvete takviye yapmak için arayışta olduğu ifade edildi.

Umut Nayir bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 6 gol atıp 1 asist üretti. Kariyerine Ankaragücü altyapısında başlayan Umut; Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Bursaspor ve Beşiktaş formaları giydi. Golcü ismin Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.