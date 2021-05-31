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Son dakika haberi: kararı verildi! Transfer ve 10 milyon Euro... ()

Son dakika spor haberi: 'de sezonu şampiyonlukla kapatan 'ta başarılı kaleci ile ilgili kararı teknik direktör verecek. Siyah beyazlılar, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ersin'in fiyatını da belirledi. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:07
Son dakika Beşiktaş haberi: Ersin Destanoğlu kararı verildi! Transfer ve 10 milyon Euro... (BJK spor haberi)

Sezonu şampiyonlukla kapatarak 'ne doğrudan katılım hakkı kazanan 'ta, yönetim dış transfer kadar iç transfere de büyük önem veriyor. Öncelikle mevcut kadronun büyük bir bölümünü korumak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle Ersin ve Utku'ya önümüzdeki sezon da kadroda yer vermek istiyor.

Utku ile üç senelik yeni bir sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş Yönetimi, Ersin hakkında ise gelecek olan tekliflere göre karar verilecek. 5-6 milyon euro gibi bonservis bedellerinin konuşulduğu bir masada Ersin'i kesinlikle vermeyecek olan yönetimdeki bazı isimlerin, "Bu paraya Ersin'i bıraksak yeni bir kaleci için yine aynı parayı harcamak zorundayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO...

Milliyet'in haberine göre; 'nin giderken kazandırdığı paranın büyük bir kısmının 'a gittiğini konuşan yöneticilerin, Ersin'in 10 milyon Euro gibi bir rakamın altına satılmasına soğuk baktıkları bildirildi. Ersin ve Utku'yu takımda tutmak isteyen yönetimin, üçüncü kaleci olarak daha tecrübeli ve bonservisi elinde olan yerli bir isme sıcak baktığı vurgulandı. Kale konusunda geçen sene riskli olmasına rağmen önemli kararlar alan , bu konuda yine son kararı verecek olan isim olacak.

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