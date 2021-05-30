Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvesi! İşte o tarih

Son dakika spor haberleri: 'ta zirvesi! İşte o tarih

'ın çifte kupalı şampiyon hocası , tatilinin sona ermesinin ardından 'a dönüyor. 'un haberine göre, Beşiktaş Başkanı , ve teknik direktör Sergen Yalçın, 3'lü zirvesi çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşecek. Tarafların yeni sözleşme konusunda 2 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 16:08 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 16:24
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvesi! İşte o tarih

'ın çifte kupalı şampiyon hocası , tatilinin sona ermesinin ardından 'a dönüyor. 'un haberine göre, Beşiktaş Başkanı , ve teknik direktör Sergen Yalçın, 3'lü zirvesi çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşecek. Tarafların yeni sözleşme konusunda 2 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde yıllık kazancında iyileştirme yapılacak. Şimdiye kadar Sergen Yalçın ile maddi konular hiç konuşulmadı. Yalçın'ın önceliği transferler ve başarı getirecek kadro yapılanması.

Sergen Yalçın'ın önceliği kendi maaşı değil, 'nde başarı getirecek bir kadro. Ama Sergen Yalçın'a ciddi oranda bir zam yapılacak.

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