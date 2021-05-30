Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvesi! İşte o tarih

Beşiktaş'ın çifte kupalı şampiyon hocası Sergen Yalçın, tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul'a dönüyor. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, 3'lü zirvesi çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşecek. Tarafların yeni sözleşme konusunda 2 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde yıllık kazancında iyileştirme yapılacak. Şimdiye kadar Sergen Yalçın ile maddi konular hiç konuşulmadı. Yalçın'ın önceliği transferler ve başarı getirecek kadro yapılanması.

Sergen Yalçın'ın önceliği kendi maaşı değil, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek bir kadro. Ama Sergen Yalçın'a ciddi oranda bir zam yapılacak.