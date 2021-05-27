Son dakika spor haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Fourtounis yarışı!

Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Konstantinos Fourtounis... Yunanistan'dan Gazzetta, Fourtounis'in menajeri Paul Koutsoliakos'in İstanbul'a geldiğini; hatta Yunan 10 numaranın menajerinin Beşiktaş ve Galatasaray'dan bazı yöneticilerle buluştuğunu iddia etti. Haberdi, iki takımın da Fourtounis'i istediği, menajer Koutsoliakos'in oyuncusu için en doğru rakamı bulmaya çalıştığı belirtildi.

"DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Bu arada Fortounis, Yunanistan'ın 4'üncü Lig'deki takımı Apo Atlantis'in Meteora ile oynadığı maçı izledi. Maçtan sonra, "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna; "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım" diye cevap verdi. Yunan oyuncunun bu cevabının Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için mi kullandığı yoksa G.Saray gibi ön elemede yer alan Olympiakos'la devam etmek arasında kalıp kalmadığı tartışmasına neden oldu.