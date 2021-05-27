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Son dakika spor haberleri: ve 'ın Fourtounis yarışı!

basınından Gazzetta, 'ın gözdesi 'in, “Seneye ’ne oynayacağım” ifadesini kullandığını yazdı. Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun 'ın da gündeminde olduğu belirtildi. Yunan 10 numaranın menajerinin, Beşiktaş ve Galatasaray yöneticileriyle görüşme sağladığı iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:09
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş ve Galatasaray'ın Fourtounis yarışı!

Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, ... 'dan Gazzetta, Fourtounis'in menajeri Koutsoliakos'in 'a geldiğini; hatta Yunan 10 numaranın menajerinin ve 'dan bazı yöneticilerle buluştuğunu iddia etti. Haberdi, iki takımın da Fourtounis'i istediği, menajer Koutsoliakos'in oyuncusu için en doğru rakamı bulmaya çalıştığı belirtildi.

"DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM"
Bu arada Fortounis, Yunanistan'ın 4'üncü Lig'deki takımı 'in ile oynadığı maçı izledi. Maçtan sonra, "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna; "'nde oynayacağım" diye cevap verdi. Yunan oyuncunun bu cevabının Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için mi kullandığı yoksa gibi ön elemede yer alan 'la devam etmek arasında kalıp kalmadığı tartışmasına neden oldu.

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