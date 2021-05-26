Son dakika transfer haberleri: Ersin Destanoğlu giderse o gelecek! Tomas Vaclik Beşiktaş'tan çağrı bekliyor

Başarılı kaleci Ersin Destanoğlu'nun artan taliplerini ve Şampiyonlar Ligi mücadelesini göz önünde bulundurarak kaleci transferi için çalışmalar yürüten Beşiktaş, Sevilla'dan Tomas Vaclik'e imza attırmaya hazırlanıyor. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek oyuncu Sevilla'ya resmen veda ederken, "Asla unutmayacağım bu kulübe büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Cope.es'in haberine göre Vaclik, Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imzaların atılması planlanıyor. Tecrübeli kaleci, Çekya Milli Takımı ile bugüne kadar 36 maça çıktı.