Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Ersin Destanoğlu giderse o gelecek! Tomas Vaclik Beşiktaş'tan çağrı bekliyor

Son dakika transfer haberleri: giderse o gelecek! 'tan çağrı bekliyor

Başarılı kaleci 'nun artan taliplerini ve mücadelesini göz önünde bulundurarak kaleci transferi için çalışmalar yürüten , 'dan 'e imza attırmaya hazırlanıyor. Ersin'in takımdan ayrılması halinde Çek kaleciyle sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:56
Son dakika transfer haberleri: Ersin Destanoğlu giderse o gelecek! Tomas Vaclik Beşiktaş'tan çağrı bekliyor

Başarılı kaleci 'nun artan taliplerini ve mücadelesini göz önünde bulundurarak kaleci transferi için çalışmalar yürüten , 'dan 'e imza attırmaya hazırlanıyor. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek oyuncu Sevilla'ya resmen veda ederken, "Asla unutmayacağım bu kulübe büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Cope.es'in haberine göre Vaclik, Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imzaların atılması planlanıyor. Tecrübeli kaleci, ile bugüne kadar 36 maça çıktı.

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