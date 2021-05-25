Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

"Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Bu teklifleri konuşacağız, istediğimiz şartlarda olursa değerini bulmuş oyuncularımızın hepsinin değerini karşılaması anlamında karar alırız."

"Rakamsal anlamda bir şey söylemek doğru olmaz, tekliflere göre kafamızda rakamlar var. Ersin olur, Rıdvan olur, oyuncularımızın hepsi değerli."