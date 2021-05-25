Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ transfer çalışmalarından bahsetti ve 2 ismin şartlarını sonuna kadar zorlayacaklarını ifade etti. Öte yandan Kocadağ Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili konuştu.
İşte o sözler...
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ transfer çalışmalarından bahsetti ve 2 ismin şartlarını sonuna kadar zorlayacaklarını ifade etti. Öte yandan Kocadağ Sergen Yalçın'ın geleceğiyle ilgili konuştu.
İşte o sözler...
TRT Spor'a konuşan Emre Kocadağ, "Hocamızla sözleşme anlamında henüz görüşme yapmadık, kendisi tatilde. 2-3 gündür yönetim kurulu var, kulüp işlerini bitirdikten sonra haftaya görüşme yaparız ve işi karara bağlarız." dedi.
"TEKLİFLER GELDİĞİ DOĞRU"
"Beşiktaş'ın bu sene kadrosundaki oyuncuların hepsi değerine değer kattı. Türkiye Ligi'nin en başarılı, en iyi top oynayan takımı."
"Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Bu teklifleri konuşacağız, istediğimiz şartlarda olursa değerini bulmuş oyuncularımızın hepsinin değerini karşılaması anlamında karar alırız."
"Rakamsal anlamda bir şey söylemek doğru olmaz, tekliflere göre kafamızda rakamlar var. Ersin olur, Rıdvan olur, oyuncularımızın hepsi değerli."
"GHEZZAL VE ROSIER İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"
"Başkanımız ve ben kendileriyle konuştuk. İkisi de Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu formayı seyircilerin önünde giyme hedefleri var."
"Boş tribünlerde hissedemediler, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefleri var. Bu isteği, arzuyu memnuniyetle karşılıyoruz, şartları onlar için zorlayacağız."
DOUGLAS, LENS VE BOYD'UN SON DURUMU HAKKINDA...
"Douglas zaten kadroda düşünülmedi. Ben bakacağız dersem, boşuna gündemi meşgul ederim. Lens de kiraya verildi. Teknik ekibimizden ayrıca bir talep gelmezse değerlendireceğimiz oyuncular, kontratları devam ediyor. Boyd iyi bir sezon geçirdi, kadroda düşünülüyorsa bizimle olur, düşünülmüyorsa değerlendiririz."