Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! 'tan çifte transfer harekatı

2020-21 sezonunda başarılı bir grafik çizen , Süper Lig ve 'nı müzesine götürdü. 3 kulvarda mücadele edecek siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi. Beşiktaş Asbaşkanı transfer açıklamasında bulundu ve 2 ismin şartlarını zorlayacaklarını kaydetti. Teknik direktör 'la henüz görüşmediklerini belirten Kocadağ, kulüp işlerini bitirdikten sonra işi karara bağlayacaklarını belirtti. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 17:02
Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

Asbaşkanı transfer çalışmalarından bahsetti ve 2 ismin şartlarını sonuna kadar zorlayacaklarını ifade etti. Öte yandan Kocadağ 'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

TRT Spor'a konuşan , "Hocamızla sözleşme anlamında henüz görüşme yapmadık, kendisi tatilde. 2-3 gündür yönetim kurulu var, kulüp işlerini bitirdikten sonra haftaya görüşme yaparız ve işi karara bağlarız." dedi.

Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

"TEKLİFLER GELDİĞİ DOĞRU"
"'ın bu sene kadrosundaki oyuncuların hepsi değerine değer kattı. Türkiye Ligi'nin en başarılı, en iyi top oynayan takımı."

Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

"Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Bu teklifleri konuşacağız, istediğimiz şartlarda olursa değerini bulmuş oyuncularımızın hepsinin değerini karşılaması anlamında karar alırız."

Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

"Rakamsal anlamda bir şey söylemek doğru olmaz, tekliflere göre kafamızda rakamlar var. Ersin olur, Rıdvan olur, oyuncularımızın hepsi değerli."

Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

"GHEZZAL VE ROSIER İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"
"Başkanımız ve ben kendileriyle konuştuk. İkisi de 'ta kalmak istiyor. Bu formayı seyircilerin önünde giyme hedefleri var."

Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

"Boş tribünlerde hissedemediler, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefleri var. Bu isteği, arzuyu memnuniyetle karşılıyoruz, şartları onlar için zorlayacağız."

Son dakika spor haberleri: Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı

DOUGLAS, LENS VE BOYD'UN SON DURUMU HAKKINDA...
"Douglas zaten kadroda düşünülmedi. Ben bakacağız dersem, boşuna gündemi meşgul ederim. Lens de kiraya verildi. Teknik ekibimizden ayrıca bir talep gelmezse değerlendireceğimiz oyuncular, kontratları devam ediyor. Boyd iyi bir sezon geçirdi, kadroda düşünülüyorsa bizimle olur, düşünülmüyorsa değerlendiririz."

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