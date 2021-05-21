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Son dakika transfer haberleri: 'a 'nin ardından talip oldu!

ekiplerinden Hes Kablo ’da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci 'a 'nin ardından 'ın da talip olduğu öğrenildi. İki ezeli rakip yöneticilerinin Kayserispor cephesiyle telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:33 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:38
Son dakika transfer haberleri: Doğan Alemdar'a Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş talip oldu!

Hes Kablo 'un genç kalecisi , ligin 12'nci haftasında takımın birinci kalecisi ve ikinci kalecisi 'nin sakatlanmasının ardından kaleyi devraldı. Oynadığı ilk maçtan itibaren iyi performans sergileyen genç eldiven, 2 maç dışında lig sona erene kadar takımın kalesini korudu. Bu sezon 29 maçta forma giyen Doğan Alemdar, 2'si penaltı olmak üzere 90 kurtarış yaparken, kalesinde 35 gol gördü. Sarı kırmızılı takımın kalecisi 9 maçta ise, kalesini gole kapadı. Doğan'ın başarılı performansı, ve 'nin dikkatini çekti. İki ezeli rakibin Kayserisporlu yöneticileri arayarak genç eldivenin durumunu sordukları öğrenildi. Doğan Alemdar'ın takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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