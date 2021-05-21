Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu!

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündeminde bir kez daha teknik direktör konusu ön plana çıktı. Özellikle Başkan Ali Koç'un basın toplantısında, "Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz" demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi.
Fenerbahçe Yönetimi, Emre Belözoğlu ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda...
LİSTE BAŞI JOACHIM LÖW
Listenin başında, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'na veda edecek olan Löw var. Deneyimli futbol adamının vereceği cevaba göre bir yol haritası çizilecek.