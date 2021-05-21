Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu!

Son dakika haberleri | 'de hoca adayları belli oldu!

'i 3. sırada tamamlayan 'de yeniden başkan adayı oldu ve çalışmalarına başladı. Basın toplantısında soru almayan ve teknik direktör konusunu 'haftaya konuşuruz' diyen Ali Koç'un aklındaki isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 09:53
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu!

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan 'nin gündeminde bir kez daha teknik direktör konusu ön plana çıktı. Özellikle Başkan 'un basın toplantısında, "Transfer ve teknik direktör konusunu haftaya konuşuruz" demesi, gözleri yeniden gündemdeki isimlere çevirdi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu!

Yönetimi, ile yola devam etme ihtimali kadar, diğer seçenekleri de masaya yatırmış durumda...

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu!

LİSTE BAŞI JOACHIM LÖW

Listenin başında, sonrası 'na veda edecek olan var. Deneyimli futbol adamının vereceği cevaba göre bir yol haritası çizilecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu!

HIRVATİSTAN'IN HOCASI DALIC

'ün ardından öne çıkan diğer isim, 'ın hocası . O da sonrası görevinden ayrılacak. Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla uzun süredir temas halinde...

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu!

LİSTEDEKİ SON ADAY FAVRE

Listedeki diğer aday ise son olarak 'u çalıştıran ve 2021 yılını boş geçiren ... İsviçreli hocanın, 'nin teklifini kabul etme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek görünüyor.

SON DAKİKA