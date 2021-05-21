Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu!

Löw 'ün ardından öne çıkan diğer isim, Hırvatistan 'ın hocası Dalic . O da EURO 2020 sonrası görevinden ayrılacak. Sarı-Lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamla uzun süredir temas halinde...

LİSTEDEKİ SON ADAY FAVRE

Listedeki diğer aday ise son olarak Dortmund'u çalıştıran ve 2021 yılını boş geçiren Favre... İsviçreli hocanın, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etme ihtimali diğer adaylara göre daha yüksek görünüyor.