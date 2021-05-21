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Son dakika transfer haberi: için bir kez daha devrede!

Son dakika transfer haberleri... 'i zirvede tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlılarda gündem ... 'da forma giyen genç futbolcu için bir kez daha girişimde bulunulacak. ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:58
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gökdeniz Bayrakdar için bir kez daha devrede!

Ligde sezonu çifte kupayla kapatan , gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Takvim'de yer alan habere göre , 'un genç yıldızı 'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Siyah-beyazlılarda yöneticilerden daha önce son anda elinden kaçırdığı genç yıldız için ekibinin kapısını çalacak. 19 yaşındaki Gökdeniz bu sezon 37 maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Genç oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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