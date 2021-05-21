Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Gökdeniz Bayrakdar için bir kez daha devrede!

Ligde sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Takvim'de yer alan habere göre Kartal, Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Siyah-beyazlılarda yöneticilerden Erdal Torunoğulları daha önce son anda elinden kaçırdığı genç yıldız için Akdeniz ekibinin kapısını çalacak. 19 yaşındaki Gökdeniz bu sezon 37 maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Genç oyuncunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

