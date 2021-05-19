Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonluk kutlamasında konuştu

Son dakika spor haberi: Başkanı şampiyonluk kutlamasında konuştu

Son dakika haberi: 'de 16. şampiyonluğuna ulaşan, 'nda da 'u 2-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ta başkan açıklamalarda bulundu. Çebi, "Şerefiyle hakkıyla şampiyon Beşiktaş. Tüm inanmayanlara rağmen şampiyon biziz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:46 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:01
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonluk kutlamasında konuştu

Başkanı , şampiyonluk kutlamasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMASI:

Futbolcularıma, sporcularıma, teknik ekibime, teknik direktörüme, yönetim kurulu üyelerime, çalışanlarıma, taraftarlarıma, Spor Bakanımıza, federasyon yetkili ve başkanlarına, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Bugün Beşiktaş'ımızın 2 tane kupayı aldığı yılın bayramını ve güzelliğini yaşıyoruz. Şeref Bey'in, Baba Hakkı'nın, Süleyman Seba'nın ruhları şad olsun. Şerefiyle, hakkıyla şampiyon Beşiktaş. İnanmayanlara rağmen şampiyon Beşiktaş.

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