Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonluk kutlamasında konuştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk kutlamasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMASI:

Futbolcularıma, sporcularıma, teknik ekibime, teknik direktörüme, yönetim kurulu üyelerime, çalışanlarıma, taraftarlarıma, Spor Bakanımıza, federasyon yetkili ve başkanlarına, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Bugün Beşiktaş'ımızın 2 tane kupayı aldığı yılın bayramını ve güzelliğini yaşıyoruz. Şeref Bey'in, Baba Hakkı'nın, Süleyman Seba'nın ruhları şad olsun. Şerefiyle, hakkıyla şampiyon Beşiktaş. İnanmayanlara rağmen şampiyon Beşiktaş.