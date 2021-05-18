Top toplayıcıydım

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Bir önceki şampiyonlukta top toplayıcı olarak görev yaptığını söyleyen Rıdvan, "Şimdi ise o zamandan kalan futbolcularla şampiyon oldum. Kader çok garip. Oğuzhan Özyakup ile fotoğraf çektirdik, onunla birlikte şampiyon olduk" dedi. Sergen Yalçın için "Beşiktaş'ın efsanesi" diyen genç futbolcu şöyle devam etti: "Bizi özgür bırakıyor 'Çık oyna' diyor. Sergen Hoca'ya teşekkür ederim. Rotasyon oyuncusuyum, hocam ne söylerse onu yaparım."
04.00'E KADAR UYUMADIK
Ersin ile sürekli şampiyonluğu konuşuyorduk. Son düdük çaldı, bir senedir içimizde oturan şey, içimizden çıktı. Maçtan önce 'Şampiyon olursak birbirimize koşalım' dedik, öyle de yaptık. Gece saat 04.00'e kadar uyuyamadık sonra gözlerimiz kapanmış.