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Top toplayıcıydım

'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Top toplayıcıydım
'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Bir önceki şampiyonlukta top toplayıcı olarak görev yaptığını söyleyen Rıdvan, "Şimdi ise o zamandan kalan futbolcularla şampiyon oldum. Kader çok garip. ile fotoğraf çektirdik, onunla birlikte şampiyon olduk" dedi. için "Beşiktaş'ın efsanesi" diyen genç futbolcu şöyle devam etti: "Bizi özgür bırakıyor 'Çık oyna' diyor. 'ya teşekkür ederim. oyuncusuyum, hocam ne söylerse onu yaparım."

04.00'E KADAR UYUMADIK

ile sürekli şampiyonluğu konuşuyorduk. Son düdük çaldı, bir senedir içimizde oturan şey, içimizden çıktı. Maçtan önce 'Şampiyon olursak birbirimize koşalım' dedik, öyle de yaptık. Gece saat 04.00'e kadar uyuyamadık sonra gözlerimiz kapanmış.
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