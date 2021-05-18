Antalyaspor - Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'ın itiraz ettiği pozisyona Erman Toroğlu ne dedi? İşte o anlar... (BJK spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Utku Yuvakuran ile Fredy arasında tartışmalı bir pozisyın yaşandı.

Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran ve Fredy'in arasında yaşanan pozisyona itiraz etti.

Bu pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Pozisyonda faul yok, kaleci topa gidiyor, oyuncu da topa gidiyor. Hakemin kararı doğru. Sergen önce kalecisini değerlendirecek, maç başından beri 5. hatası." ifadelerini kullandı.

İŞTE O POZİSYON: