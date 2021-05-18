Haberler Beşiktaş Antalyaspor - Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'ın itiraz ettiği pozisyona Erman Toroğlu ne dedi? İşte o anlar... (BJK spor haberi)

- maçında 'ın itiraz ettiği pozisyona ne dedi? İşte o anlar... ()

Son dakika spor haberi: maçında ile karşılaştı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Utku Yuvakuran ile Fredy arasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. A Spor yorumcusu ise bu pozisyonu yorumlardı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 22:17 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 22:18
Antalyaspor - Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'ın itiraz ettiği pozisyona Erman Toroğlu ne dedi? İşte o anlar... (BJK spor haberi)

maçında ile karşılaştı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Utku Yuvakuran ile Fredy arasında tartışmalı bir pozisyın yaşandı.

, Utku Yuvakuran ve Fredy'in arasında yaşanan pozisyona itiraz etti.

Bu pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu , "Pozisyonda faul yok, kaleci topa gidiyor, oyuncu da topa gidiyor. Hakemin kararı doğru. önce kalecisini değerlendirecek, maç başından beri 5. hatası." ifadelerini kullandı.

İŞTE O POZİSYON:

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