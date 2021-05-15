Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Göztepe Beşiktaş maçının ardından konuştu! Şampiyonluk sözleri

maçının ardından konuştu! Şampiyonluk sözleri

'in 42. haftasında 'yi mağlup edip şampiyon olan 'ta teknik direktör , maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, " bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:30
Sergen Yalçın Göztepe Beşiktaş maçının ardından konuştu! Şampiyonluk sözleri

İşte 'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN ZORLU SEZONUYDU"

" bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular."

"TÜM OYUNCULARIMI BİRER BİRER ÖPÜYORUM"

"Tüm oyuncularımı birer birer öpüyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Ekibimle beraber 8 senedir çalışıyoruz. 'e hiç teşekkür etme imkanı bulamadım. Her zaman yanımda olan Murat Şahin'e teşekkür ediyorum."

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