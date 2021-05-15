Sergen Yalçın Göztepe Beşiktaş maçının ardından konuştu! Şampiyonluk sözleri

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN ZORLU SEZONUYDU"

"Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular."

"TÜM OYUNCULARIMI BİRER BİRER ÖPÜYORUM"

"Tüm oyuncularımı birer birer öpüyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Ekibimle beraber 8 senedir çalışıyoruz. Murat Şahin'e hiç teşekkür etme imkanı bulamadım. Her zaman yanımda olan Murat Şahin'e teşekkür ediyorum."