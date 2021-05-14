Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Adem Ljajic finali istiyor! "Kolum kopsa da..."

Son dakika spor haberi: finali istiyor! "Kolum kopsa da..."

Son dakika spor haberi... 'in son hafta mücadelesinde karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak olan 'ta, deneyimli futbolcu 'in mücadelede mutlak forma giymek istediği öğrenildi. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:03
Son dakika spor haberi: Adem Ljajic finali istiyor! "Kolum kopsa da..."

maçının ilk yarısında ile girdiği ikili mücadelede sağ omzu çıkan , sezonun finalinde sahne almak istiyor.

Sabah'ın haberine göre; 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun omzu doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle yerine oturtuldu ancak ağrıları henüz geçmedi. Buna rağmen gözünü karartan Ljajic'in, "Ben her türlü fedakarlığa hazırım. Kolum kopsa da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Deneyimli 10 numarayla ilgili son karar karşılaşma günü yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

SON DAKİKA