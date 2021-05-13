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O istatistik 'a umut oldu! 'ın maçı öncesi...

’ın tek gollü galibiyetinde ’ın averajla şampiyon olabilmesi için Yeni ’u 4 farkla yenmesi gerekiyor. Fakat Malatyaspor bugüne kadar hiç 4 gol yemedi!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
O istatistik Beşiktaş'a umut oldu! Galatasaray'ın maçı öncesi...

Süper Lig'de şampiyon cumartesi günü belli oluyor. , 'a karşı 2 gol üstün durumda bulunuyor. Puanları ve ikili averajları eşit olan iki ekipten Beşiktaş, rakibinden 2 gol avantajlı. Beşiktaş'ın deplasmanında tek farklı galibiyet alması halinde, 'ın 4 farklı kazanması gerekecek. Beşiktaş 1 farklı, Galatasaray da 3 farklı galip gelirse, iki takımın genel averajı eşitlenecek. Bu durumda da takımların attıkları gol sayısına bakılacak.


DİKKAT ÇEKEN BİR İSTATİSTİK
Ligin son haftasında şampiyonu belirleyecek maçlardan önce dikkat çeken bir istatistik göze çarptı: "Yeni fark yemiyor!" Beşiktaş'ın hafta sonundaki mücadelede tek gollü Göztepe galibiyetinde Galatasaray'ın averajla şampiyon olabilmesi için 'u 4 farkla yenmesi gerekiyor. Bu sezon oynanan maçlarda 'nın hiç 4 gol yemediği veya 4 farkla yenilmediği istatistiği siyah- beyazlı taraftarlara umut oldu.

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