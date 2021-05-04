Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatların son durumu! Aboubakar ve N'Koudou...

Son dakika spor haberleri: İşte derbisi öncesi 'ta sakatların son durumu! Aboubakar ve N'Koudou...

'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü 'la deplasmanda karşılaşacak olan , zorlu derbinin hazırılıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan isimlerden takımdan ayrı koşarken, ile Kevin N'Koudou'nun tedavisine ise devam edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 13:54
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ta sakatların son durumu! Aboubakar ve N'Koudou...

'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü 'la deplasmanda karşılaşacak , kritik maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

salonda çalışırken, programı dahilinde takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı bulunan ile maçının ilk yarısında sakatlanan -Kevin N'Koudou'nun tedavisine devam edildi.

Antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınma koşuları, açma germe ve çeşitli çalışmalar yaptı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın (çarşamba) yapacağı idmanla devam edecek.



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