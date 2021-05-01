Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Galatasaray mesajı! "Önümüzdeki hafta..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 7-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili iddialı konuşan Yalçın, gelecek hafta karşılaşacakları Galatasaray'a da flaş bir göndermede bulundu.

SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Kazanmak çok önemliydi. Özellikle bugün için alınacak 3 puan, 3 puandan fazlasını ifade ediyordu. Ligin flaş takımlarından birine karşı oynadık. Skor biraz fantastik oldu.

Oyuncularımın arzusu ve istekleri, bulunduğumuz pozisyonu anlamaları, bundaki önemli etkendi. İyi ve önemli bir galibiyet aldı.

Artık her şey normale döndü, 1 hafta dinleneceğiz ve herkesle eşit şartlarda oynayacağız. Çünkü herkesle eşit şartlarda oynamıyoruz.

Aboubakar da belki haftaya gelebilir. Belki antrenmanlara çıkmaya başlayabilir.

Yarışmacı takım olarak buraya kadar geldik. Sezon başından beri büyük zorlukları aşarak buraya kadar geldik. Bunların hepsini önümüzdeki hafta sonlandırmak istiyoruz Allah nasip ederse.

Bazen söylediklerim yanlış anlaşılabiliyor. Her şeyi içimizde tutamıyoruz, zor bir iş yapıyoruz. Bu sene pandemiden önce başladık, 1 senedir seyircisiz oynuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İnşallah final bölümünü görüp, o mutluluğu yaşarız.