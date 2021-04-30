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Son dakika haberleri: 'de ilginç detay! 1 dakikada transfer bitti

Teknik Direktörü 'ın, yaptığı asistlerle takımı sırtlayan 'i sezon başında sadece 1 dakika izleyip takıma istediği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, “Ben bu oyuncuyu istiyorum. Bana onu mutlaka getirin“ dediği ortaya çıkarken, yıldız isim de ortaya koyduğu performansla hocasını yanıltmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri: Rachid Ghezzal'de ilginç detay! 1 dakikada transfer bitti

Sezon başında 'den kiralanan , 'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başrol oyunculardan birisi oldu. Cezayirli yıldızın, transfer hikâyesinde ise teknik direktör 'ın önemli bir etkisi var. Sabah'ın haberine göre; Yalçın, lig başlamadan önce önerilen Ghezzal'ın maç görüntülerini sadece 1 dakika izledikten sonra, "Ben bu oyuncuyu istiyorum, bana ona alın" dedi. Ayrıca tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a gelişinde görüşmelere bizzat katılarak aktif rol oynadı. 28 yaşındaki da ortaya koyduğu futbolla hocasını yanıltmadı.

SON 9 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN İSMİ
16 gol pası ile asist krallığında zirvede bulunan ayrıca 5 kez rakip fileleri havalandıran 28 yaşındaki Cezayirli, son oynanan maçında takıma her iki kategoride de katkı sağladı. Ghezzal 'de son 9 sezonun en çok asist yapan ismi olurken, Beşiktaş'ta ise son 20 yılın en iyisi unvanını aldı. Bu unvan daha önce 14 asistli 'ya aitti.

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